В Пермском крае власти на год заморозили ставки по аренде регионального имущества Индексация приостановлена до 1 января 2023 года Поделиться Твитнуть

Администрация Пермского края

Константин Долгановский

В целях поддержки арендаторов госимущества Пермского края индексация арендной платы приостановлена до 1 января 2023 года. Соответствующее постановление правительства края подписал губернатор. Эта мера коснётся 244 договоров аренды.

Региональные власти также рекомендовали органам местного самоуправления проработать аналогичные меры поддержки в части муниципального имущества.

Напомним, коэффициент увеличения арендной платы на 2022 год планировался в размере 4% к действующим ставкам арендной платы, установленным в 2021 году.

Ранее «Новый компаньон» сообщал о том, что депутаты регионального Заксобрания одобрили второй пакет мер поддержки для бизнеса.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.