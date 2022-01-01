Елена Синица Заксобрание одобрило налоговые меры поддержки бизнеса Решение принято на пленарном заседании 21 апреля Поделиться Твитнуть

Депутаты регионального Заксобрания одобрили второй пакет мер поддержки для бизнеса. Соответствующее решение принято на пленарном заседании 21 апреля.

Так, для микропредприятий облегчили условия получения льготы — вычета 100 кв. м из общей площади объекта, облагаемого налогом на имущество.

Отметим, что к микропредприятиям относятся организации с численностью сотрудников до 15 человек и годовой выручкой до 120 млн руб. в год. По данным краевого минэка, этой мерой поддержки смогут воспользоваться 500 предприятий.

Также расширен перечень пострадавших отраслей, которые могут применять пониженные налоговые ставки по УСН. В него включили ещё десять ОКВЭДов.

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