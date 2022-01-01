Елена Синица Депутаты профильного комитета Заксобрания поддержали налоговые меры поддержки бизнеса Рекомендовано принять законопроекты в двух чтениях сразу Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В среду, 20 апреля, прошло заседание комитета Заксобрания Пермского края по промышленности, экономической политике и налогам. На нём депутаты одобрили налоговые меры поддержки, представленные краевым правительством во втором пакете.

Так, предлагается расширить перечень пострадавших отраслей, которые могут применять пониженные налоговые ставки по УСН.

В перечень могут включить следующие ОКВЭДы:

— 10 «Производство пищевых продуктов»

— 11 «Производство напитков»

— 18.1 «Деятельность полиграфическая и предоставление услуг в этой области»

— 58.1 «Издание книг, периодических публикаций и другие виды издательской деятельности»

— 59.11 «Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ»

— 59.12 «Деятельность монтажно-компоновочная в области производства кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ»

— 60 «Деятельность в области телевизионного и радиовещания»

— 63.12 «Деятельность web-порталов»

— 63.91 «Деятельность информационных агентств»

— 70.21 «Деятельность в сфере связей с общественностью»

Кроме этого, по налогу на имущество для микропредприятий могут убрать условие для получения налогового вычета в 100 кв. м. Отметим, что к микропредприятиям относятся организации с численностью сотрудников до 15 человек и годовой выручкой до 120 млн руб. в год.

По данным краевого минэка, этой мерой поддержки смогут воспользоваться порядка 500 предприятий.

Комитет рекомендовал рассмотреть и принять законопроекты в двух чтениях на пленарном заседании 21 апреля.

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