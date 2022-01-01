Каждая восьмая компания в Перми проводит точечную оптимизацию числа сотрудников Массовые сокращения проходят в 4% компаний Поделиться Твитнуть

Евгений Дёмшин

Большинство пермских компаний не планируют сокращений штатной численности работников. Точечное высвобождение сотрудников проводится в каждой восьмой организации. Об этом сообщили в сервисе по поиску работы SuperJob, который провёл опрос работодателей.

Нет сокращений в большинстве компаний (75%). Незначительная оптимизация персонала проводятся в 13% организаций. Массовые сокращения идут в 4% компаний. Планируются точечные сокращения в 3% фирм, массовые — в 2%.

Для сравнения: в феврале 2022 года (до начала спецоперации на Украине), о небольших сокращениях сотрудников сообщали в 6% российских работодателей, о массовых — в 1%.

Опрос проводился с 4 по 20 апреля 2022 года.





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