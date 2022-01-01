В Пермском крае в выходные дни ожидается значительное потепление
В воскресенье воздух прогреется до +14 градусов
В Прикамье после двух холодных дней ожидается значительное потепление. Об этом сообщает ВЕТТА.
По прогнозам синоптиков, уже в пятницу по региону начнёт распространяться тёплый воздух. При ясной погоде воздух прогреется до +5... +10 градусов, в краевом центре будет около +8.
В субботу, 23 апреля, станет ещё на два градуса теплее. В воскресенье при облачной погоде по всей территории края воздух прогреется до +14 градусов.
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