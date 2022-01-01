Участок ул. Ленина в Перми отремонтирует Асфальтобетонный завод № 1 Работы обойдутся бюджету в 857,4 млн рублей Поделиться Твитнуть

фото из презентации проекта реконструкции ул. Ленина

Определён подрядчик, который займётся ремонтом ул. Ленина в Перми на участке от ул. Крисанова до ул. Парковой (Северная дамба). На конкурс, объявленный 30 марта, была подана одна заявка по начальной (максимальной) цене 857,4 млн руб. Как сообщает 59.ru, её подало ООО «Асфальтобетонный завод № 1» . Эта организация и проведёт работы.

Подрядчик должен будет заменить дорожное покрытие, тротуары, дорожные знаки и другие объекты.

В техническом задании также указано, что на ул. Ленина должны быть высажены 54 липы, 20 разных видов клёна, по 11 рябин и ольхи, а также по девять черёмух и ирги. Помимо деревьев, запланирована высадка почти 20 тыс. кустарников.

Также должно быть установлено 237 урн.

Сроки выполнения работ — до 31 декабря 2024 года.





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