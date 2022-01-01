Мария Сыропятова Капремонт ул. Ленина в Перми оценён в 857 млн руб. Работы планируется завершить до конца 2024 года Поделиться Твитнуть

фото из презентации проекта реконструкции ул. Ленина

Ремонт ул. Ленина в Перми на участке от ул. Крисанова до ул. Парковой может обойтись бюджету в 857,4 млн руб. Согласно порталу госзакупок, конкурс был объявлен 30 марта. Заказчик работ — МКУ «Благоустройство Ленинского района».





Потенциальный подрядчик должен будет заменить дорожное покрытие, тротуары, дорожные знаки и другие объекты.





В техническом задании также указано, что на ул. Ленина должны быть высажены 54 липы, 20 разных видов клёна, по 11 рябин и ольхи, а также по девять черёмух и ирги. Помимо деревьев, запланирована высадка почти 20 тыс. кустарников. Дополнительно для формирования живой изгороди должно быть размещено ещё 1,7 тыс саженцев, а также установлено 237 урн.





Сроки выполнения работ — до 31 декабря 2024 года. Заявки на конкурс принимаются до 19 апреля 2022 года.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.