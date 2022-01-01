В Перми осуждён бизнесмен за поджог гостиницы ради страховки К ответственности привлечены и его сыновья Поделиться Твитнуть

В Перми Ленинский райсуд вынес приговор семье, совершившей поджог своей гостиницы для получения страховой выплаты в 12 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Было установлено, что в конце 2016 года у пермского бизнесмена возник план получить страховую выплату путём имитации наступления страхового случая. К реализации преступного плана он привлёк двух своих сыновей.

Он продумал детальный план поджога и достал канистры с бензином, а дети стали непосредственными исполнителями поджога кафе-гостиницы в Соликамском районе.

После пожара виновный через Арбитражный суд Пермского края добился от страховой компании выплаты более 12 млн руб., которыми распорядился по своему усмотрению. Позднее обман вскрылся.

За мошенничество суд приговорил мужчину к шести годам лишения свободы, его первого сына к трём годам, а младшего, который в момент преступления был несовершеннолетним, — к 10 месяцам исправительных работ. Также осуждённые обязаны возместить имущественный вред страховой компании в размере 12,5 млн руб.

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