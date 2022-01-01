Индии предложили инвестировать в строительство межвузовского кампуса в Перми Его собираются построить в Камской долине Поделиться Твитнуть

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на встрече в Москве с Чрезвычайным и Полномочным Послом Индии в РФ Паваном Капуром презентовал проект строительства межвузовского кампуса в Перми. Стороны обсудили возможное участие в реализации проекта индийских инвесторов. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Общий размер финансирования проекта — 17 млрд руб.: 1,7 млрд руб. на проект планирует выделить Пермский край, 10,2 млрд руб. — федеральный грант, ещё 5,1 млрд руб. — частные инвестиции.

Количество студентов — 4,8 тыс. Площадь — 131,8 тыс. кв. м. Стадия реализации проекта — доработка архитектурно-планировочной концепции.

Напомним, уже несколько лет в Перми прорабатывают проект межвузовского кампуса для размещения иностранных студентов. Планируемое место строительства — Камская долина.





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