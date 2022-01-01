Мария Сыропятова В апреле Пермский край подаст заявку на получение федерального гранта для строительство межвузовского кампуса Срок соглашения — 22 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В краевом правительстве продолжают прорабатывать проект строительства межвузовского кампуса. По словам министра экономического развития Пермского края Эдуарда Соснина, до 1 апреля 2022 года регион готовит заявку на федеральный грант для возмещения капитальных затрат.

Объём запрашиваемого гранта — 10,2 млрд руб. Общий размер финансирования проекта - 17 млрд руб. 1,7 млрд руб. на проект планирует выделить Пермский край, ещё 5,1 млрд руб. — это частные инвестиции.

Потенциальный инвестор — ООО «Системные концессии». Срок соглашения — 22 года. Количество студентов — 4,8 тыс. Площадь — 131,8 тыс. кв. м. Стадия реализации проекта — доработка архитектурно-планировочной концепции.

Напомним, что уже несколько лет в Перми прорабатывают проект межвузовского кампуса для размещения иностранных студентов. Планируемое место строительства — Камская долина.

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