Фельдшеры и врачи смогут получить до 2 млн рублей за работу в небольших населенных пунктах Поделиться Твитнуть

На заседании краевого правительства под руководством губернатора Дмитрия Махонина утвержден порядок предоставления единовременных выплат фельдшерам и врачам, которые приедут работать в территории края, где есть острый дефицит медицинских кадров. Кроме того, утверждены условия предоставления ежемесячных выплат на аренду жилья среднему медицинскому персоналу медорганизаций Перми. Данные меры поддержки предусмотрены программой «Медицинские кадры Пермского края», которая была разработала Минздравом Прикамья по поручению губернатора.

Отметим, что медучреждениям в Пермском крае необходимо более 900 врачей и около 1,5 тыс. медсестер и фельдшеров. Губернатор неоднократно заявлял, что решение проблемы дефицита кадров в здравоохранении является одним из приоритетов. Для сокращения дефицита краевое правительство совместно с Минздравом РФ уже увеличили количество бюджетных мест в ординатуру, на четверть вырос целевой прием в Пермский медуниверситет (ПГМУ). Кроме того, депутаты краевого парламента поддержали инициативу главы региона о выплатах студентам-целевикам медколледжей.

«Но, как мы видим, этих мер недостаточно, поэтому мы утвердили программу «Медицинские кадры Пермского края», призванную решить проблему дефицита специалистов в территориях, где она является особенно острой. Рассчитываем, что принимаемые меры будут способствовать улучшению ситуации с оказанием медицинской помощи в муниципалитетах», — заявил Дмитрий Махонин.

Уже с этого года выплаты будут предоставляться прибывшим в территории для работы врачам и фельдшерам, а также выпускникам ПГМУ и медицинских колледжей. До 2 млн руб. будут получать доктора, приехавшие в населенные пункты, в которых живет до 50 тыс. человек, а те, кто выбрал лечебные учреждения в более крупных населенных пунктах, — по 1 млн руб. Эти деньги будут выплачиваться плюсом к выплатам по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер».

Эта мера поддержки будет работать в 17 муниципалитетах Пермского края — в Чердынском, Гремячинском, Кизеловском, Губахинском, Александровском, Горнозаводском, Косинском, Суксунском, Соликамском, Чернушинском, Ильинском, Куединском, Юсьвинском, Юрлинском, Ординском и Оханском округах, а также в ЗАТО Звездный. В рамках программы выплаты в этом году смогут получать от 40 до 50 врачей и фельдшеров.Кроме того, в новой программе предусмотрены ежемесячные выплаты до 10 тыс. руб. для фельдшеров и медсестер, устраивающихся на работу в медучреждения Перми.

Планируется, что на реализацию данной программы ежегодно будет направляться по 120 млн руб.

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