В Перми ищут парашютиста, спрыгнувшего с многоэтажного дома в ЖК «Грибоедовский» Экстремал не пострадал Поделиться Твитнуть

ЖК «Грибоедовский»

Константин Долгановский

В пермском микрорайоне Ива около 9:00 утра 20 апреля мужчина с парашютом спрыгнул с 25-этажного многоэтажного дома в ЖК «Грибоедовский». Об этом сообщает ВЕТТА.

На видео, опубликованном в группе ЖК в социальной сети «ВКонтакте», видно, как парашютист приземляется на баскетбольную площадку во дворе жилого комплекса. Потом он садится в машину и уезжает.

Как говорится в сообщения авторов поста, заявление в полицию написано, также правоохранительным органам переданы видеоматериалы, «в том числе с лицами и номером автомобиля».

Как пояснили в МВД, экстремал может быть привлечён к ответственности за хулиганство.





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