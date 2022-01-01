В Перми осудили бухгалтера медуниверситета, получавшую стипендию за несуществующих студентов Причинённый ею ущерб превысил 176 тыс. рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми осуждена бухгалтера Пермского медицинского университета им. Вагнера, которая сама выписывала и сама получала стипендии за несуществующих студентов.Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на пресс-службу краевой прокуратуры.

Согласно материалам уголовного дела, возбуждённого за мошенничество, с октября 2020 года по март 2021 года обвиняемая смогла таким образом похитить более 176 тыс. руб.

Суд приговорил пермячку к двум годам лишения свободы условно, а также взыскал с неё сумму причиненного ущерба.

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