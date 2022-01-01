Елена Синица
В Прикамье расширена категория налогоплательщиков, которым предоставляется инвествычет
Теперь он также положен за проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
В четверг, 21 апреля, депутаты Заксобрания Прикамья приняли во втором чтении проект закона о расширении категории налогоплательщиков, которым будет предоставляться инвестиционный налоговый вычет.
Инвествычет — механизм, позволяющий уменьшать налог на прибыль на сумму до 50% расходов на новые основные средства.
Теперь предлагается применять инвестиционный вычет к расходам на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (50%), на модернизацию и реконструкцию основных средств (30%) и в отношении расходов организаций-застройщиков, осуществляющих комплексное развитие территорий (30%).
«В сегодняшних условиях, когда экономика региона столкнулась с санкционным давлением, необходимо поддержать инвесторов, готовых вкладываться в развитие Прикамья. Нужно стимулировать создание инфраструктуры, модернизацию оборудования и научно-исследовательскую работу предприятий. От этого напрямую зависит устойчивость экономики региона», – отметил спикер парламента Валерий Сухих.
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