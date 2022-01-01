Елена Синица В Прикамье расширена категория налогоплательщиков, которым предоставляется инвествычет Теперь он также положен за проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ Поделиться Твитнуть

В четверг, 21 апреля, депутаты Заксобрания Прикамья приняли во втором чтении проект закона о расширении категории налогоплательщиков, которым будет предоставляться инвестиционный налоговый вычет.

Инвествычет — механизм, позволяющий уменьшать налог на прибыль на сумму до 50% расходов на новые основные средства.

Теперь предлагается применять инвестиционный вычет к расходам на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (50%), на модернизацию и реконструкцию основных средств (30%) и в отношении расходов организаций-застройщиков, осуществляющих комплексное развитие территорий (30%).

«В сегодняшних условиях, когда экономика региона столкнулась с санкционным давлением, необходимо поддержать инвесторов, готовых вкладываться в развитие Прикамья. Нужно стимулировать создание инфраструктуры, модернизацию оборудования и научно-исследовательскую работу предприятий. От этого напрямую зависит устойчивость экономики региона», – отметил спикер парламента Валерий Сухих.

Отметим, что депутаты краевого парламента демонстрируют высокую явку. В заксобрании уточнили, что на пленарном заседании отсутствовало два депутата: Виктор Баранов (командировка) и Радмир Габдуллин (производственная необходимость).





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.