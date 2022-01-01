За прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 202 новых случая COVID-19
В больницах Прикамья на лечении с коронавирусом в тяжелом состоянии находится 57 пациентов
По данным Роспотребнадзора, за сутки в Пермском крае коронавирусом заразились 202 местных жителя, 310 выздоровели, два человека скончались.
Общее число инфицированных в Прикамье достигло 365 233.
На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, находятся 478 пациентов, 57 из них в тяжёлом состоянии, 19 подключены к аппаратам ИВЛ.
На дому изолировано 1,3 тыс. человек.
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