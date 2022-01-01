За сутки коронавирус подтвердился у жителей 27 муниципалитетов Прикамья Поделиться Твитнуть

По данным Роспотребнадзора, новые случаи коронавируса за прошедшие сутки выявлены у пациентов 27 территорий Пермского края.

Больше всего заразившихся выявлено в Перми — 59 человек, в Карагайском МО заразились 26 местных жителей, в Октябрьском — 21.

В Пермском районе заболели 16 человек, в Краснокамском ГО — 14, в Чернушинском ГО — 13.

Всего с начала пандемии в Прикамье коронавирус диагностирован у 365 030 жителей региона.

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