В Перми сгорел магазин
Погибших и пострадавших нет
По данным МЧС, около 15 часов 20 апреля оперативным дежурным поступило сообщение о пожаре в здании магазина на ул. Менжинского в Орджоникидзервском районе Перми. Площадь возгорания составила 50 кв. м.
По прибытии пожарных подразделений горела крыша здания. Погибших и пострадавших нет.
В тушении принимали участие 15 человек личного состава, пять единиц техники.
Местные жители рассказали, что в магазине шёл ремонт.
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