В Перми начался демонтаж моста через р. Мулянку Завершить капремонт строители планируют к ноябрю Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

В среду, 20 апреля, строители приступили к разбору 78-метрового моста через р. Мулянку на 12 км автомобильной дороги Р-242 Пермь—Екатеринбург. Об этом сообщили в ФКУ "Упрдор «Прикамье».

В первую очередь с использованием спецтехники начался демонтаж балок пролётных строений, после чего мостовики приступят к разбору ригелей и опор.

В процессе капремонта все конструктивные элементы старого сооружения будут демонтированы, и на их месте строители возведут новый мост.

На время ремонта движение транспорта организовано по левому мосту. Одна полоса на выезд из города и две — на въезд.

Завершить капремонт строители планируют к ноябрю.





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