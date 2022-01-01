За сутки от коронавируса скончались восемь жителей Пермского края
Подтверждено 220 новых случаев COVID-19
По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае коронавирусом заразились 220 местных жителей, 344 выздоровели, восемь скончались.
Общее число инфицированных в Прикамье достигло 365 031.
На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, находятся 485 пациентов, из них 51 в тяжёлом состоянии, 18 подключены к аппаратам ИВЛ.
Число изолированных на дому снизилось до 1,4 тыс. человек.
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