За сутки от коронавируса скончались восемь жителей Пермского края Подтверждено 220 новых случаев COVID-19 Поделиться Твитнуть

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае коронавирусом заразились 220 местных жителей, 344 выздоровели, восемь скончались.

Общее число инфицированных в Прикамье достигло 365 031.

На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, находятся 485 пациентов, из них 51 в тяжёлом состоянии, 18 подключены к аппаратам ИВЛ.

Число изолированных на дому снизилось до 1,4 тыс. человек.

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