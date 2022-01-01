Проект «Социальный кинозал» выходит на межрегиональный уровень Поделиться Твитнуть

Для всех регионов России 22 апреля состоится бесплатный вебинар «Социальный кинозал: как это работает?». Целью вебинара является представление проекта «Социальный кинозал», возможность передать свой практический опыт работы с социальными кинозалами в поселениях и малых городах и поиск новых партнёров и новых возможностей для проекта.

Сейчас в Пермском крае существует 131 социальный кинозал в 45 муниципальных образованиях. В сёлах, посёлках и деревнях находятся 112 площадок, остальные — в малых городах. «Реальность такова, что коммерческим кинотеатрам невыгодно открываться в деревнях, а социальный кинозал способен компенсировать отсутствие кинотеатров, фестивалей и других значимых культурных событий. Кинозалы в районах решают проблему отсутствия разнообразного и качественного досуга», — говорит руководитель проекта «Социальный кинозал» Ольга Ахмедзянова.

В социальных кинозалах проводят встречи с просмотром и обсуждением фильмов: дискуссионные кинопоказы, киноклубы по интересам, тематические занятия для детей, кинособытия, фестивали, творческие встречи. В кинозалах открываются мультстудии и студии по кинопроизводству.

Вебинар «Социальный кинозал: как это работает?» позволит внедрить проект в другие регионы России и помочь жителям малых городов и поселений получать качественный культурный досуг. Встречу проведут специалисты проекта «Социальный кинозал» из Пермского края в формате проектной школы. Слушателей онлайн познакомят с практическими наработками, которые помогут принять решение об открытии социального кинозала в своей территории.

Среди спикеров — действующие сотрудники проектного офиса «Социального кинозала», действующие режиссёры документального кино, медиапедагоги, специалисты по продвижению, прокату фильмов. В программу вебинара вошли мастер-классы по проведению кинопоказов с обсуждением, по работе с партнёрами, по ведению социальных сетей, по мониторингу деятельности кинозала и по созданию собственного кино- и видеоконтента.

Программу мастер-классов можно найти на сайте проекта «Социальный кинозал». Чтобы получить ссылку на онлайн-встречу, необходимо пройти регистрацию на TimePad.

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