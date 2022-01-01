В Перми из-за ремонта Компроса переносится остановка общественного транспорта Изменения начали действовать с 20 апреля Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В связи с возобновлением ремонтных работ на Комсомольском проспекте временно переносится остановка общественного транспорта «Кинотеатр «Кристалл». Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на горадминистрацию.

В мэрии пояснили, что с 8:00 20 апреля остановка «Кинотеатр "Кристалл», расположенная по нечётной стороне Компроса, переносится в квартал между ул. Глеба Успенского и 1-й Красноармейской — в район дома № 59.

Кроме того, с 20 апреля и до 11 мая на время работ на пересечении улиц Маршала Рыбалко и Нахимова остановочный пункт «Ул. Астраханская» по нечётной стороне ул. Маршала Рыбалко переносится на перекрёсток с ул. Оборонщиков.

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