Бывшего главврача детской больницы в Перми осудили за взятки на 120 тыс. рублей Поделиться Твитнуть

В Перми признан виновным и осуждён бывший главный врач одной из детских больниц города. Об этом сообщает «Рифей».

По данным краевой прокуратуры, в 2018 году руководитель медучреждения неоднократно получал взятки от индивидуального предпринимателя за содействие в заключении договоров на поставку детского питания. Общая сумма взяток превысила 120 тыс. руб.

Преступление выявили сотрудники УФСБ по Пермскому краю.

Суд приговорил бывшего главврача к штрафу 200 тыс. руб. Ему также запрещено занимать распорядительные и административные должности в системе здравоохранения в течение двух лет.

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