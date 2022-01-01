Руководителю пермских магазинов косметики L'Оccitane выдано предостережение Бренд заявил о приостановке деятельности в России Поделиться Твитнуть

Сотрудники госинспекции труда по Пермскому краю нанесли профилактический визит индивидуальному предпринимателю, представляющему в Перми магазины косметики L'Оccitane. Французский бренд объявил о приостановке работы в России.

Работникам предприятий были разъяснены их права в случае введения неполного рабочего дня или объявления простоя, а руководителю выдано предостережение о недопустимости нарушений ТК РФ, рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Магазины L'Оccitane работали в ТРК «Семья» и ТЦ «iMall Эспланада».

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