За сутки в Прикамье коронавирусная инфекция выявлена у жителей 26 территорий
В Перми заразился 71 местный житель
По данным Роспотребнадзора, новые случаи коронавируса выявлены за сутки у пациентов 26 территорий Пермского края.
В лидерах — Пермь. В краевом центре заразился 71 житель, в Нытвенском ГО — 53, в Карагайском МО — 22.
В Краснокамском округе заболели 13 человек, в Кунгурском — девять, в Очёрском — семь.
Всего с начала пандемии в Прикамье коронавирус диагностирован у 364 810 жителей региона.
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