Елена Синица В Пермском крае создан запас жизненно необходимых лекарств на пять-восемь месяцев Однако по ряду позиций дефицит не исключён Поделиться Твитнуть

Оксана Мелехова

Константин Долгановский

В Пермском крае на складах находится запас жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) на срок от пяти до восьми месяцев. Об этом сообщила замминистра здравоохранения Оксана Мелехова на заседании инфраструктурного комитета Заксобрания.

В марте был проведён мониторинг наличия в регионе ЖНВЛП. Из 808 наименований 242 позиции вызвали опасения в связи с возможным прекращением ввоза лекарств или их составляющих на территорию России.

В результате по 183 позициям были либо пересмотрены схемы лечения пациентов, либо найдены аналоги.

Создать многомесячный запас препаратов удалось благодаря контрактам на ранние поставки лекарств для обеспечения медучреждений и льготных категорий граждан. «На сегодняшний день практически 98% поставщиков осуществили раннюю поставку», — сказала Мелехова.

В то же время, по нескольким позициям, в том числе по препаратам для лечения онкозаболеваний, риски возникновения дефицита пока не исключены.

Напомним, ранее минздрав сообщил, что рост цен на некоторые лекарства составил до 40%.

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