Елена Синица Минздрав: цены на некоторые лекарства в Пермском крае выросли на 30-40% В среднем рост составил 10% Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Рост цен на некоторые лекарственные препараты в Пермском крае составил 30-40%. Об этом сообщила замминистра здравоохранения региона Оксана Мелехова на заседании комитета Заксобрания по развитию инфраструктуры.

«То, что мы видим воочию — цены очень нестабильны. Сначала не было роста цен, но и не было препаратов или были в уменьшенном количестве, одна-две упаковки, за которыми нужно было поохотиться. Затем произошло повышение на 10-15%, препараты появились в большом количестве», — сказала Мелехова.

В то же время она отметила, что некоторые группы препаратов «выбились» и рост цен составил 30-40%.

«Но стабильности роста цен в общем эквиваленте нет. В общей массе роста более 10% нет», — добавила она.

Кроме этого, Мелехова подчеркнула, что цены контролируется Росздравназдором, также планируется работа со стороны УФАС.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.