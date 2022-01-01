Елена Синица Краевое минЖКХ выделит муниципалитетам порядка 100 млн рублей на подготовку к отопительному сезону Поделиться Твитнуть

Пресс-служба Законодательного собрания Пермского края

Министерство ЖКХ Пермского края планирует выделить муниципалитетам около 100 млн руб. на подготовку к отопительному сезону 2022-2023 годов. Об этом сообщил глава ведомства Артём Балахнин сообщил на заседании инфраструктурного комитета краевого парламента.

По словам Балахнина, была проведена комиссия, на которой муниципалитеты докладывали о своей готовности к предстоящему отопительному сезону.

«Желания муниципалитетов были гораздо больше, но мы определили потребность в финансировании в объёме 145 млн руб.», — сказал Балахнин.

По его словам, итоговая сумма составит около 100 млн руб. Средства выделят за счёт перераспределения ресурсов ведомства.

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