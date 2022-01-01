За первый квартал 2022 года объёмы построенного в Пермском крае жилья почти удвоились Введены в эксплуатацию 6572 квартиры Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Пермьстата, в Пермском крае за первый квартал года введено в эксплуатацию 6572 квартиры общей площадью 583,7 тыс. кв. м. Это превысило прошлогодний показатель на 97,6%.

При этом индивидуальными застройщиками за счёт собственных и привлечённых средств введено в действие 386,2 тыс. кв. м жилых помещений, что в 3,2 раза больше, чем в январе-марте 2021 года.

В ПФО в целом за квартал введено в эксплуатацию 5,2 млн кв. м жилья.

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