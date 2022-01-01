За прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 225 новых случаев COVID-19 Трое местных жителей скончались Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае заболели коронавирусом 225 местных жителей. Выздоровел 321 человек, трое скончались.

Общее число инфицированных в Прикамье достигло 364 811.

На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, находятся 504 пациента, 59 из них в тяжёлом состоянии, 23 подключены к аппаратам ИВЛ.

На дому изолировано 1512 жителей.

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