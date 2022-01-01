В Перми на три недели частично закрывается движение транспорта по ул. Маршала Рыбалко Причина — ремонт теплосети Поделиться Твитнуть

В связи с ремонтом теплосети с 20 апреля до 11 мая в Перми закрывается движение транспорта по нечетной стороне ул. Маршала Рыбалко на участке от ул. Оборонщиков до ул. Ласьвинской. Об этом сообщает «Рифей».

Транспорт пустят по четной стороне улицы, будет организовано движение по одной полосе в каждую сторону.

Как отметили в мэрии, ремонт необходим для надежного теплоснабжения жителей. На время работ подача теплоресурсов частично ограничивается.

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