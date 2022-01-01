Электрички в Перми запускают по кольцевому маршруту Первый рейс состоится в ближайшие две недели Поделиться Твитнуть

Кольцевое движение пригородных электропоездов в Перми будет запущено к началу мая. Об этом в эфире радио «КП-Пермь» заявил глава краевого минтранса Андрей Алякринский.

«У нас произойдёт запуск кольцевого движения. Первый электропоезд «Ласточка» в ближайшие две недели поедет по кольцу», — сказал министр.

Протяженность Пермского центрального кольца — 47 км.

На маршруте планируется организовать 14 остановок, основные — это Пермь II, Пермь-Сортировочная, Блочная, Кабельная, Левшино и Пермь I. На пяти остановочных пунктах вдоль Камы к 2024 году должны появиться высокие платформы. К этому же сроку будут построены соединительные скобы в районе станций Молодёжная и Пермь-Сортировочная, что позволит сократить время в пути.

Пермское центральное кольцо — один из маршрутов проекта «Наземное метро». Три его радиальные ветки и 44 остановочных пункта планируется построить в 2025-2030 годах.

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