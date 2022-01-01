Вода ушла с улиц Яйвы Власти Александровского округа отчитались о ликвидации коммунальной аварии Поделиться Твитнуть

Администрация Александровского округа Пермского края отчиталась о ликвидации коммунальной аварии в посёлке Яйва. «Вода с улиц ушла», — сообщили власти в официальном паблике.

Глава территории Ольга Лаврова поблагодарила всех сотрудников администрации, МУП «Яйвадом», МУП «Теплоэнергетика», ООО «Минералэнерготранс» за то, что несмотря на выходные дни работали над устранением проблемы.

Напомним, 17 апреля из-за сбоя в работе подземной ливневой канализации в Яйве произошло подтопление центральных улиц талыми водами. В том числе пострадал участок тепловой магистрали, в результате чего несколько домов остались без отопления.

Аварийные службы пытались устранить проблему, но откачать воду через помпу не удалось.

Как пояснили в администрации, ситуация осложнялась ещё и тем, что ливневая канализация принадлежит частной организации ООО «Управление «Жилсервис» (находится в стадии банкротства — ред.), и администрация до момента перехода права собственности на данное имущество в муниципалитет расходовать бюджетные деньги на ремонт не имеет права.





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