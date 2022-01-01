Олег Антонов Посёлок Яйва уходит под воду В домах практически нет отопления Поделиться Твитнуть

Яйва уходит под воду

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В посёлке Яйва Александровского округа Пермского края из-за сбоя в работе подземной ливневой канализации, которая не справляется с пропуском талых вод, произошло резкое подтопление центральных улиц. О коммунальном ЧП сообщают жители посёлка в социальных сетях.

В настоящее время затоплена автомобильная дорога в районе перекрестка улиц Заводская и Парковая, оказался залитым талыми водами участок тепловой магистрали по ул. Парковая. В результате в большинстве домов отсутствует тепло, так как теплоноситель из системы поступает охлажденный.

«Добро пожаловать в Яйвенцию», — иронизируют жители. Другим не до смеха: «Люди к подъездам подходят в болотниках. В данный момент корка на воде образовалась, морозит».

Наводнение в Яйве

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Как сообщили в администрации Александровского округа, аварийные службы пытаются устранить проблему, но попытки откачать воду через помпу эффекта не дали.

Сейчас бригада «ЯйваЖилкомсервис» и работники дорожной службы продолжают обследование ливневой канализации и ищут причины сбоя её работы. Устранение вероятного засора может исправить ситуацию.

Как пояснили чиновники, быстро решить проблему не получается ещё и потому, что «ливневая канализация принадлежит частной организации ООО «Управление «Жилсервис» (находится в стадии банкротства — ред.), и администрация до момента перехода права собственности на данное имущество в муниципалитет расходовать бюджетные деньги на ремонт не имеет права».

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