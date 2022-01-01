За сутки в Прикамье COVID-19 выявлен у жителей 26 территорий Поделиться Твитнуть

По данным Роспотребнадзора, за сутки новые случаи коронавируса выявлены у пациентов 26 территорий Пермского края.

Больше всего заболевших зарегистрировано в Перми — 104 человека. В Чайковском заразились 14 местных жителей. В Пермском районе, а также в Чернушинском и Нытвенском ГО — по десять.

В Добрянском ГО заразились девять человек, в Чусовском ГО — семь; в Березниках, Октябрьском и Кунгурском округах — по шесть.

Всего с начала пандемии в Прикамье коронавирус диагностирован у 364 585 жителей региона.

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