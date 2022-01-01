Андрей Стрельцов «Амкар» сыграл вничью с «Торпедо» из Миасса Пермская команда пока не может добиться победы в официальном матче в 2022 году Поделиться Твитнуть

ФК «Амкар»

В первом домашнем поединке этого года футболисты «Амкара» сыграли со счётом 1:1 с ФК «Торпедо-Миасс».

Соперник занимает десятое место в турнирной таблице. Оба гола были забиты в первой половине матча. Кирилл Кочетов вывел пермскую команду вперёд на 30-й минуте, а вскоре гости уже сумели отыграться.

Таким образом, подопечные Рустема Хузина продолжают выступать без побед в первенстве ФНЛ-2 в этом году. В турнирной таблице у «красно-чёрных» пятое место. Отставание от ульяновской «Волги», возглавляющей четвёртую группу, составляет девять очков.

В воскресенье, 24 апреля, «Амкар» на домашней арене сыграет против одного из аутсайдеров — ФК «Зенит-Ижевск» (0+).





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