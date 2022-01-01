Пермская судоверфь приступила к выполнению заказа по строительству причалов для электросудов
Они будут установлены на Москве-реке
Предприятие «Пермская судоверфь» заключило договор с ООО «Эмпериум» (занимается производством современных электросудов) на разработку проектной документации и строительство речных причалов для судов на электротяге. Об этом сообщили в пресс-службе Корпорации развития Пермского края (КРПК).
Причалы изготавливаются для нужд департамента транспорта Москвы. Сооружения для швартовки будут установлены на Москве-реке.
ООО «Пермская судоверфь» по производству судов и причалов было создано в 2021 году на базе бывшего Пермского судостроительного завода «Кама». Летом прошлого года имущественный комплекс судозавода приобрела КРПК.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.