Пермская судоверфь приступила к выполнению заказа по строительству причалов для электросудов Они будут установлены на Москве-реке Поделиться Твитнуть

речной причал для судов на электрической тяге / фото предоставлено Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы

Предприятие «Пермская судоверфь» заключило договор с ООО «Эмпериум» (занимается производством современных электросудов) на разработку проектной документации и строительство речных причалов для судов на электротяге. Об этом сообщили в пресс-службе Корпорации развития Пермского края (КРПК).

Причалы изготавливаются для нужд департамента транспорта Москвы. Сооружения для швартовки будут установлены на Москве-реке.

ООО «Пермская судоверфь» по производству судов и причалов было создано в 2021 году на базе бывшего Пермского судостроительного завода «Кама». Летом прошлого года имущественный комплекс судозавода приобрела КРПК.

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