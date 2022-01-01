За сутки в Пермском крае коронавирусом заразились 228 местных жителей
В стационарах в тяжелом состоянии находятся 59 пациентов
По данным Роспотребнадзора, за сутки в Пермском крае подтверждено 228 новых случаев COVID-19. Выздоровели 215 человек, четверо скончались.
Общее число инфицированных в Прикамье достигло 364 586.
На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, находятся 527 пациентов, 59 из них в тяжёлом состоянии, 19 подключены к аппаратам ИВЛ.
Изолировано на дому 1578 жителей.
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