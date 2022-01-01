В поселке Яйва уровень поверхностных талых вод на ул. Парковой снизился Работы по устранению подтопления продолжаются Поделиться Твитнуть

Яйва

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В посёлке Яйва Александровского округа Пермского края продолжаются работы по устранению подтопления дворов и улиц, вызванных сбоем в работе подземной ливневой канализации. Как сообщили в администрации округа, на этот час уровень поверхностных талых вод на ул. Парковой упал.

Напомним, накануне в посёлке Яйва произошло подтопление центральных улиц талыми водами. В том числе пострадал участок тепловой магистрали, в результате несколько домов остались без отопления.

Аварийные службы пытались устранить проблему, но откачать воду через помпу не удалось.

Как пояснили чиновники, ливневая канализация принадлежит частной организации ООО «Управление «Жилсервис» (находится в стадии банкротства — ред.), и администрация до момента перехода права собственности на данное имущество в муниципалитет расходовать бюджетные деньги на ремонт не имеет права.





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