Елена Синица Пермское УФАС поможет предприятиям внедрить комплаенс Для этого заключено соглашение с АНО «Центр развития и защиты конкуренции» Поделиться Твитнуть

Пермское УФАС и АНО «Центр развития и защиты конкуренции» заключили соглашение, которое поможет бизнесу избегать нарушений антимонопольного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства.

Поясняется, что соглашение необходимо для защиты конкуренции, создания условий для эффективного функционирования товарных рынков, а также внедрения комплаенса на краевых предприятиях для предупреждения нарушений в сфере антимонопольного законодательства.

В рамках соглашения, стороны будут обмениваться информацией проводить совместные семинары, совещания, консультации, круглые столы, встречи экспертных групп с привлечением представителей бизнес-сообщества.

Справка

Комплаенс — система мер, направленная на предотвращение и обнаружение нарушений законодательства в деятельности организации. Соблюдая комплаенс, предприятие может избежать обвинений в совершении экономических, налоговых, коррупционных преступлений. Он также помогает исключить слабые места в корпоративной модели бизнеса.

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