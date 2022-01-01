Пермская дорожно-строительная компания «Дортехстрой» заплатит по долгам имуществом
На днях были арестованы два грузовых автомобиля организации
Более 46 млн руб. долга взыскивают судебные приставы с пермской дорожно-строительной компании ООО «Дортехстрой». Несмотря на то, что юридическое лицо заморозило свою деятельность, половину задолженности удалось вернуть взыскателям благодаря реализации принадлежащего должнику имущества.
Как сообщили в пресс-службе УФССП, на днях судебными приставами были арестованы два грузовых автомобиля организации «Урал» и «Камаз». После оценки специалиста их передадут на принудительную реализацию.
А до этого уже были реализованы офисная техника и специальное оборудование — снегоочиститель, моечная машина, грузовой самосвал MAN и многое другое.
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