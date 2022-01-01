В Пермском крае новые заболевшие COVID-19 выявлены в 20 территориях В Перми заразились 149 местных жителей Поделиться Твитнуть

По данным Роспотребнадзора, новые случаи коронавируса за сутки выявлены в 20 территориях Пермского края.

В Перми заболели 149 местных жителей, в Нытвенском ГО — 19. Восемь заразившихся в Кунгурском МО.

По семь человек с COVID-19 ушли на больничный в Чусовском и Уинском округах и по пять — в Чайковском, Краснокамском, Верещагинском и Добрянском округах.

Всего за период диагностики в Пермском крае Роспотребнадзором официально подтверждено 364 357 случаев новой коронавирусной инфекции.

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