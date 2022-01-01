Андрей Стрельцов ПФК «Звезда» разгромила соседа по турнирной таблице Поделиться Твитнуть

В матче ОЛИМП-Первенства ПФЛ пермский футбольный клуб «Звезда» принимал на своём поле соседа по турнирной таблице «Спарту» из города Туймазы. Игра завершилась со счетом 5:0 в пользу подопечных Валерия Петракова.

В первой половине матча Илья Прохоров и Вадим Конюхов положили начало разгрому, а после перерыва отличились дважды Илья Карпук и Илья Портнов.

Теперь в рамках турнира «Звезда» сыграет 24 апреля в Новотроицке против местной «Носты» (0+).





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