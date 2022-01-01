Изменился номер горячей линии минздрава Пермского края Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

С 15 апреля прекращено обслуживание горячей линии минздрава Пермского края по номеру 8 (342) 205-58-01, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Теперь оставить обращение по вопросам здравоохранения граждане могут только по бесплатному номеру 122 единой региональной информационно-справочной службы.

Ранее в минздраве сообщили, что с 1 мая горячая линия по COVID-19 в Пермском крае меняет режим работы. Звонки будут приниматься только в рабочие часы с понедельника по пятницу.









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