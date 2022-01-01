С 1 мая горячая линия по COVID-19 в Пермском крае меняет режим работы
Звонки будут приниматься только в рабочие часы с понедельника по пятницу
С 1 мая в Пермском каре устанавливается новый порядок работы горячей линии по вопросам профилактики COVID-19 (номер 122), сообщили в минздраве Прикамья.
Со следующего месяца проконсультироваться по вопросам коронавируса можно будет только с 9 до 18 час. с понедельника по пятницу.
В нерабочее время по номеру 122 будет работать автоответчик-информатор и виртуальный голосовой помощник. Возникающие вопросы запишут на голосовую почту и позднее обработают.
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