С 1 мая горячая линия по COVID-19 в Пермском крае меняет режим работы Звонки будут приниматься только в рабочие часы с понедельника по пятницу Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

С 1 мая в Пермском каре устанавливается новый порядок работы горячей линии по вопросам профилактики COVID-19 (номер 122), сообщили в минздраве Прикамья.

Со следующего месяца проконсультироваться по вопросам коронавируса можно будет только с 9 до 18 час. с понедельника по пятницу.

В нерабочее время по номеру 122 будет работать автоответчик-информатор и виртуальный голосовой помощник. Возникающие вопросы запишут на голосовую почту и позднее обработают.

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