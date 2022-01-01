За сутки в Пермском крае от коронавируса скончались семь человек Поделиться Твитнуть

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае коронавирусом заразились 232 местных жителя, из них 23 — дети. Выздоровели 208 человек, семь скончались.

Общее число инфицированных в Прикамье достигло 364 358.

На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, находятся 505 пациентов, 59 из них в тяжёлом состоянии, 14 подключены к аппаратам ИВЛ. Как отметили в минздраве, вакцинированных среди тяжёлых пациентов нет.





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