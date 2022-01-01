Подрядчик отремонтирует здание краевой психбольницы за 25,7 млн рублей Работы должны быть завершены в августе Поделиться Твитнуть

Краевая психиатрическая больница

yandex.ru

Подведены итоги аукциона по отбору подрядчика для капитального ремонта здания ГБУЗ ПК «Краевая клиническая психиатрическая больница» (ул. 2-я Корсуньская, 10) в Перми. Информация опубликована на портале госзакупок.

Победителем признан единственный участник — ООО «СК ВСБ ГРУПП». Он проведёт работы за 25,7 млн руб. — это максимальная цена контракта, сроки — с 29 апреля по 28 августа 2022 года.

Лечебное учреждение как заказчик должно получить отремонтированные помещения третьего этажа левого крыла и систему приточно-вытяжной вентиляции корпуса № 1.

Напомним, в прошлом году подрядчика на проведение этих работ так и не нашлось. На аукцион не было подано ни одной заявки. Максимальная цена контракта составляла тогда 23,1 млн руб.

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