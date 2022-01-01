В Пермском крае осталась последняя действующая ледовая переправа Поделиться Твитнуть

В Пермском крае прекращена эксплуатация ледовой переправы через Каму, которая соединяла посёлок Тюлькино и деревню Тюлькино в Соликамском округе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Это связано с резким потеплением и осадками в виде дождя.

Сейчас на территории Прикамья продолжают работать единственная ледовая переправа в районе ур. «Пернояг». Это Гайнский районе края.

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