В Перми объявлены аукционы на 13 автобусных маршрутов К работе подрядчики должны будут приступить с декабря 2022 года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Администрация города объявила приём заявок на участие в аукционах по поиску подрядчиков на обслуживание 13 автобусных маршрутов. Информация появилась на портале госзакупок.

Торги объявлены по маршрутам №8, №13, №16, №30, №34, №38, №40, №47, №56, №61, №62, №63 и №65. Срок действия контрактов — пять лет. Победители по ним будут определены в мае, а к работе они приступят с 1 декабря 2022 года.

В департаменте транспорта администрации Перми пояснили, что в торгах смогут принять участие только перевозчики с автобусами не ранее 2019 года выпуска. Остальные требования остаются неизменными: наличие низкого пола, оборудование кондиционерами, системой учета пассажиропотока, стационарными валидаторами и т.д.

В ближайшее время будут объявлены торги ещё по 28 маршрутам.

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