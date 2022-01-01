Минкульт Прикамья обнародовал данные о зарплате директоров театров и музеев Зарплата художественного руководителя Театра-Театра составила 636 тыс. руб. в месяц Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На сайте министерства культуры Пермского края опубликована информация о зарплатах в 2021 году руководителей подведомственных учреждений.

Самый большой ежемесячный доход оказался у Бориса Мильграма. Зарплата художественного руководителя Театра-Театра составила 636 тыс. руб.

Директор «Пермской краевой филармонии» Галина Кокоулина получала по 437 тыс. руб. в месяц.

Гендиректор Пермского театра оперы и балета Довлет Анзароков — по 330 тыс. руб.

Среди руководителей краевых музеев лидирует Наиля Аллахвердиева. Её зарплата в 2021 году составляла в месяц почти 208 тыс. руб.

Ежемесячный доход директора Пермского краеведческого музея Татьяны Востриковой сложился на уровне 191 тыс. руб., а директора музея «Пермь-36» Натальи Семаковой — 172 тыс. руб.

Директор Пермской художественной галереи Юлия Тавризян получала в месяц по 162 тыс. руб.

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