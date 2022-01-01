СКР устанавливает обстоятельства гибели рабочего на шахте в Березниках Ещё один сотрудник предприятия получил травмы и госпитализирован Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

В Березниках следователи местного отдела СУ СКР по Пермскому краю устанавливают обстоятельства гибели одного рабочего и травмирования другого на промышленном предприятии, сообщили в пресс-службе ведомства.

Предварительно установлено, что 15 апреля ночью при зачистке забоя в шахте ствола вышло из строя устройство по задувке горной породы. В результате металлическая часть устройства, будучи под высоким давлением, попала в двух рабочих. Один от травмы головы скончался на месте, второй госпитализирован.

В настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза, изучается интересующая следствие документация. Очевидцы ЧП уже опрошены.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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